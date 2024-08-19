Miguel Crespo Başakşehir'de

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'den MiguelCrespo'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz MiguelCrespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Başakşehir, Fenerbahçe'den Portekizli futbolcu MiguelCrespo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, Portekizli futbolcu MiguelCrespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe formasıyla 80 maça çıkan Crespo, 5 gol, 7 asistlik katkı verdi.

