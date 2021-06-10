Micheal, Düzkaya ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı orta saha futbolcusu Micheal Çayırcı, Düzkaya ile anlaştı.

Hedefini yeniden Süper Lige dönme olarak belirleyen Düzkaya ile anlaşan Micheal Çayırcı, yeni sezonda kırmızı beyazlıların formasını giyecek.

Teknik direktör Orçun Volkan, yardımcısı Serdar Özsönmezer ve kaleci antrenörü Mahmut Dişli yönetiminde yeni sezona hazırlanacak olan Düzkaya, 21 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

