Michael Frey'den 5 gol

Belçika Ligi'nin 3. haftasında Standard Liege ile Antwerp karşılaştı.
Mücadele 5-2'lik Antwerp üstünlüğüyle noktalanırken, deplasman ekibinin tüm gollerini Michael Frey kaydetti.
Yaz döneminde Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Frey, maçın 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarında fileleri sarsmayı başardı.
Frey, bu performansıyla geride kalan 3 haftada toplam 6 gole ulaştı.
Standard Liege'in golleri Muleka ve Draguş'tan geldi.
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