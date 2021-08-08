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Michael Frey'den 5 gol

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Yaz döneminde Fenerbahçe'den Belçika'nın Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, Standard Liege ağlarını tam 5 kez sarstı

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Michael Frey'den 5 gol
Belçika Ligi'nin 3. haftasında Standard Liege ile Antwerp karşılaştı.
Mücadele 5-2'lik Antwerp üstünlüğüyle noktalanırken, deplasman ekibinin tüm gollerini Michael Frey kaydetti.
Yaz döneminde Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Frey, maçın 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarında fileleri sarsmayı başardı.
Frey, bu performansıyla geride kalan 3 haftada toplam 6 gole ulaştı.
Standard Liege'in golleri Muleka ve Draguş'tan geldi.
 
 
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