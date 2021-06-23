banner583
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
53 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
12 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
72 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
33 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
30 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
15 0
banner661

MHK’nın yeni üyesi Kanatlı

banner476

Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu yeni dönemde de görevine devam edecek. Merkez Hakem Kurulu yeni dönem kadrosunda ise Ecvet Kanatlı da yer alacak

banner666
MHK’nın yeni üyesi Kanatlı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimlerini açıklarken, KTFF kurumlarında yer alacakları henüz resmen açıklamadı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi ile uyum içerisinde çalışan Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ise büyük değişikliler beklenmiyor. Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu yeni dönemde de görevine devam edecek.
Merkez Hakem Kurulu yeni dönem kadrosunda ise Ecvet Kanatlı da yer alacak. Başarılı bir hakemlik kariyerinden sonra gözlemcilik yapan Ecvet Kanatlı, Merkez Hakem Kurulunda görev alarak tecrübelerini genç hakemlerle paylaşacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.