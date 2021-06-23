MHK’nın yeni üyesi Kanatlı

Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu yeni dönemde de görevine devam edecek. Merkez Hakem Kurulu yeni dönem kadrosunda ise Ecvet Kanatlı da yer alacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimlerini açıklarken, KTFF kurumlarında yer alacakları henüz resmen açıklamadı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi ile uyum içerisinde çalışan Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ise büyük değişikliler beklenmiyor. Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu yeni dönemde de görevine devam edecek.

Merkez Hakem Kurulu yeni dönem kadrosunda ise Ecvet Kanatlı da yer alacak. Başarılı bir hakemlik kariyerinden sonra gözlemcilik yapan Ecvet Kanatlı, Merkez Hakem Kurulunda görev alarak tecrübelerini genç hakemlerle paylaşacak.

