MHK’dan K.Kaymaklı U – 14 takımına futbol oyun kuralları eğitimi

Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı U -14 takımına antrenörleri Teysir Terazi eşliğinde bu hafta başlayan U-14 Ligi maçları nedeniyle futbol oyun kuralarıyla ilgili Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri Derviş Atakan ve Niyazi Nizam tarafından eğitim verildi.

Yapılan interaktif eğitim sonrasında MHK eğitmeni Niyazi Nizam tarafından şu paylaşım yapıldı:

1Merkez Hakem Kurulu olarak, Küçük Kaymaklı U14 takımına futbol oyun kuralları hakkındaki interaktif eğitimden arda kalan bir an..

Böyle bir eğitime ihtiyaç duyan ve bizlerden eğitim talep eden KK yönetimini yürekten tebrik ederiz.”



