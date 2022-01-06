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MHK ve Süper Lig hakemleri, TFF'nin Kış Semineri'ne katıldı

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MHK ve Süper Lig hakemleri, TFF'nin Kış Semineri'ne katıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 2021-2022 Merkez Hakem Kurulu Hilmi Ok Kış Semineri İstanbul’da düzenleniyor. Gerçekleşen seminere davetli olarak her yıl olduğu gibi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) de davet edildi. Seminerde KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, KTFF MHK Başkanvekili Derviş Atakan ve Süper Lig hakemleri Fehim Dayı ile Evren Karademir de yer aldı.
Seminerle ilgili olarak açıklama yapan KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, her yıl olduğu gibi bu yıl da hakemlerle birlikte TFF’nin kış seminerine katıldıklarını ifade ederek, eğitim ve iletişim anlamında çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. KTFF bünyesindeki hakemlerin hem güncelleme hem de Türkiye ile aradaki farkı görmesi açısından bu tür eğitimlere önem verdiklerini kaydeden Özbilgehan, “Bizlere her yıl bu daveti yapan ve burada bu şansı veren TFF MHK’ya teşekkür ederiz.”dedi.
 
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