MHK, Özbilgehanla yola devam edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimlerini açıklarken, KTFF kurumlarında yer alacakları henüz resmen açıklamadı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi ile uyum içerisinde çalışan Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ise büyük değişikliler beklenmiyor. Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu yeni dönemde de görevine devam edecek.

