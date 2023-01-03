MHK'den Türkalp, Özdamar ve Karaoğlan'a yaptırım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aynı müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesini yöneten Atilla Karaoğlan'a yaptırım uygulayacak.
MHK, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir." denildi.
ÖZGÜÇ TÜRKALP'İN HAKEMLİĞİNE SON VERİLDİ
İki karşılaşmada da hata yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK- Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, hakemlere uygulanacak yaptırımla ilgili, "Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
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