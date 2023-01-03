banner875
banner885
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
3 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
8 0
 
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
22 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
20 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
18 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
12 0
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
29 0
banner878

MHK'den Türkalp, Özdamar ve Karaoğlan'a yaptırım

banner476

MHK, Spor Toto Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aynı müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesini yöneten Atilla Karaoğlan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı

banner825
MHK'den Türkalp, Özdamar ve Karaoğlan'a yaptırım
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aynı müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesini yöneten Atilla Karaoğlan'a yaptırım uygulayacak.
MHK, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir." denildi.
ÖZGÜÇ TÜRKALP'İN HAKEMLİĞİNE SON VERİLDİ
İki karşılaşmada da hata yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK- Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, hakemlere uygulanacak yaptırımla ilgili, "Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.