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MHK'dan TFF MHK Başkanvekili Ahmet Şahin'e ziyaret

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MHK'dan TFF MHK Başkanvekili Ahmet Şahin'e ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 2021-2022 Hilmi Ok Hakem Kış Semineri kapsamında İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan ve Başkanvekili Derviş Atakan, TFF MHK Başkanvekili Ahmet Şahin’i ziyaret etti. Özellikle KTFF ile yakın ilişkileri bulunan ve her ortamda yardım ve desteklerini gösteren Ahmet Şahin’e nezaket ziyaretinde bulunan Özbilgehan ve Atakan; destekleri, anlayışı ve hoşgörüsüyle Kıbrıs Türk hakeminin ve KTFF’nin hep yanında olan Ahmet Şahin’e teşekkür etti.
TFF MHK Başkanvekili Ahmet Şahin de Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve orada çok yakın dostluklar kurduğunu ifade ederek, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibine selamlarını gönderdi.
 
 
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