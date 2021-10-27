MHK'da Ferhat Gündoğdu dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan

Ferhat Gündoğdu

Üyeler

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

