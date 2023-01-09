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Mevlevi’de Tarazi’yle yollar ayrıldı

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Mevlevi’de Tarazi’yle yollar ayrıldı
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz grup temsilcisi Mevlevi’de Teknik Direktör HişamTarazi ile yollar ayrıldı. Pazar günü Başkan Selçuk Aydın ile bir araya gelen ve karşılıklı olarak anlaşan Tarazi ile Mevlevi’nin yolları ayrıldı.
HişamTarazi geçen yıl yaşadığı başarı sonrasında takımı BTM 1. Lige taşımıştı.
BAHŞİ GÜNDEMDE
Mevlevi yönetimi bölge antrenörlerinden Cengiz Bahşi’yi gündemine aldı. Cengiz Bahşi ile görüşen Mevlevi yönetimi takımı genç teknik adama emanet etmek istiyor.
 
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