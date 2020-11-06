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Mevlevi’de hedef saha

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Mevlevi’de hedef saha
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi’de yapılan olağan genel kurulda üyelerin onayını alan Selçuk Aydın yeniden kulübün başkanı seçilmişti.
Selçuk Aydın yola geçtiğimiz sezon da birlikte çalıştığı yönetim kurulu ile devam ederken, Ali Duran, Ali Dinçer, Onur Sayalan, Muhammet Dinçer, Adem Duran, Osman Göçmen, Erkal Sayım ve Vedat Kum’un yer aldığı hedefini kulübe saha kazandırmak olarak belirledi.
Sahası olmadığı için antrenmanlarını ve maçlarını farklı yerlerde yapmak zorunda kalan Mevlevi’de Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe saha kazandırmak için kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak.
 
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