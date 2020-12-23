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Mevlevi kulüp lokali yenilendi

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Mevlevi kulüp lokali yenilendi
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi’de Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, futbolsuz dönemde de çalışmalarını sürdürüyor.
Mevlevi yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar imece usulü ile Mevlevi kulüp lokalinin iç ve dış cephesinin tadilatını gerçekleştirip yenilediler. Kırmızı siyah renklerle boyanan Mevlevi kulüp lokali oldukça güzel bir görünüme kavuştu.
 
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