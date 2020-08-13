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Mevlevi başkanının cezası açıklandı

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Mevlevi başkanının cezası açıklandı
Gayretköy ile Mevlevi arasında oynanan BTM 2. Ligi 7. Grup müsabakası sonrasında, Mevlevi Başkanı Selçuk Aydın, Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
Mevlevi Başkanı Selçuk Aydın, müsabaka hakemine yönelik saldırı, darp ve tehdit içeren söylemleri sonucu, BTM Kurulu tarafından 30 gün hak mahrumiyetine ile cezalandırıldı.
 
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