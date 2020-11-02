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Mevlevi, Aydın’la devam dedi

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Mevlevi, Aydın’la devam dedi
İsmet KARAOSMAN
Selçuk Aydın başkanlığındaki Mevlevi Spor Kulübü yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirdi.
BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübü, dün akşam Saat: 20.00'da kulüp lokalinde genel kurulunugerçekleştirdi.Genel kurulda 2020 yılı gelir ve giderleri açıklanırken oy birliği ile onaylandı.
Mevcut başkan Selçuk Aydın’ın tek aday olduğu genel kurulda Selçuk Aydın oy birliği ile yenidenMevlevi Spor Kulübü başkanı oldu. Selçuk Aydın, geçtiğimiz sezon görevde olanyönetim kurulu ile yeni dönemde çalışmalarını sürdürecek.

 
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