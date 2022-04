Metin Öztürk'ten şampiyonluk vaadi

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, iki yıl üst üste şampiyonluk hedefiyle göreve talip olduklarını söyledi

Kulübün 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Metin Öztürk, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı camiada büyüdüğünü ve bu nedenle başkan adaylığı kararını almanın kendisi için zor olmadığını dile getiren Öztürk, "Adım Metin, Metin Oktay'dan geliyor. Babam 30 yıl Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı, elimden tutardı maça götürürdü. Galatasaray'ın içinde büyüdüm. Önce gazetecilik, sonra iş adamlığı, arkasından 1905 Galatasaray İş İnsanları Derneği Başkanlığı, tribün, loca, deplasmanlar... Birikimleriniz sizi belli bir yere doğru itiyor. Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal. Sahadaki, masadaki ve kasadaki işleri çözmek için bir iş insanı bakış açısına ihtiyaç var. Bu dünya futbolunda da böyle. Biz bunu Galatasaray'a getireceğiz." diye konuştu.

Üç büyükler içinde en az borca sahip kulübün Galatasaray olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu arada varlıkları ile borçlarını kapatabilecek tek kulüp Galatasaray. Durum sıkıntılı ama vahim değil. Geçen sezon yapılan transferlerden dolayı 25 milyon avro daha maliyetin yeni yönetimin kucağına geliyor olması bir talihsizlik ama yapanlar eminim ki maliyetleri azaltmak amacıyla bir gençlik aşısı tutturmaya çalıştılar. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 2000 yılında oldu, 4 yıl üst üste şampiyonluk geldi. UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları geldi. Ama bunu sadece gençlik aşısına bağlamamak lazım. Özellikle bu sezon ve geçen sezon hakemler, federasyon Galatasaray'ın gelişiminin önünde önemli bir engel oldu."

"İki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz"

Metin Öztürk, Galatasaray'ı her anlamda ileriye götürecek bir ekip olduklarını belirterek, "Biz önümüzdeki iki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz. Bu popülist bir yaklaşım gibi gelebilir ama biz hayatımızda hiç popülizm yapmadık. Yapsak geçen seçimi kaybetmezdik. Rakiplerimiz de dahil hiçbir takımın 100 milyon avrolar harcama şansı yok. Hepsinin tavan bütçesi 25-30 milyon avro olacak. Rakiplerinizin ve sizin bütçeniz 25-30 milyon avroysa ve siz şampiyon olamıyorsanız başarısızsınız demektir. Bizi birisinin göndermesine gerek yok, çantamızı alır gider kulübün önünü açarız. Masada da kasada da sahada da Galatasaray'ı ileri götürecek bir ekiple geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün futbolda her zaman zirveyi hedeflediğini, bütün plan ve projelerini şampiyonluk üzerine yaptıklarını dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın 600 milyon ile 1 milyar lira arasında ilave kaynağa ihtiyacı var. Bizim çözmemiz gereken taraf bu. Diğer taraf teknik heyetin işi. İsrafa gerek yok. Bugün Galatasaray yaklaşık 45 milyon avroluk bir bütçeyle 14. sırada. Görüyoruz ki 10-12 milyon avro bütçesi olan takımlar üçüncü, dördüncü sıraları işgal ediyorlar. Demek ki orada yönetimle ilgili bir hata var. Biz bu hatayı gidereceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorsunuz, bize geldiğinde 350 bin liraya oynuyordu. Ama yıllık 3 milyon avro alan bir forvetten daha büyük bir katkı sağlıyordu. Doğru oyuncuyu, doğru noktada kullanmak önemli."

"Orta sahada 2-3 oyuncuya ciddi ihtiyaç olduğu görünüyor"

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, teknik heyet konusundaki kararlarını göreve geldikten sonra vereceklerini vurgulayarak, "Mantığı değiştirmezseniz, teknik heyeti değiştirmenizin bir anlamı olmaz. Önce eldeki sözleşmelere bakacağız. Sadece hoca ve yardımcılarıyla ilgili değil, futbolcularla ilgili sözleşmelere de bakacağız. Küçük dokunuşlarla şampiyonluğa gidecek bir Galatasaray görülecek. Galatasaray'ı küçülterek ilerleyemezsiniz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün her zaman ses getiren transferler yaptığını, kendilerinin de eksik görülen bölgelere gerekli takviyelerde bulunacağını aktaran Öztürk, "Kerem, Galatasaray'da yıldız oldu. Galatasaray yıldız futbolcu transferi her zaman yapacak. Doğru fiyata yıldız futbolcu gelirse harika. Muslera'nın sakat olduğu dönemde Barcelona'nın yedek kalecisi Inaki Pena geldi, inanılmaz işler yaptı. Keşke kalsa. Bizden giden Okan KocukGiresunspor'da, Yunus Akgün Adana Demirspor'da harika işler yaptı. Biz önce evlatlarımıza sahip çıkacağız, onlar yuvalarına dönecek. Orta sahada en az 2-3 oyuncuya ciddi ihtiyaç olduğu görünüyor. Oraya odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.