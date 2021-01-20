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Mete anıldı

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Mete anıldı
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Doğan Türk Birliği ve Mete Adanır Vakfı tarafından Her yıl düzenlenen Mete Adanır Anma Töreni,pandemi koşullarından dolayı yapılmadı.
Her yıl düzenlenen Mete Adanır Anma Töreni, içerisinde yer aldığımız pandemi süreci gözönünde bulundurularak gerçekleştirilemedi. Adanır Ailesi ve Mete Adanır Vakfı adına kabri sadece Mete Adanır Vakfıbaşkanı tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Mete Adanır’ın kabrine Samsunspor ve Mete Adanır Vakfı’nın buketleri bırakıldı.”
 
 
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