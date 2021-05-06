Mesutoğlu:Sertoğlu kamuoyunu yanlış bilgilendirdi

Tekin Birinci'nin avukatı Serkan Mesutoğlu bir açıklamaya yayınlayarak Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’in, karar verme yetkisi olmadığını söylerken, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun da basına verdiği beyanatlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkan adayı Tekin Birinci'nin avukatı Serkan Mesutoğlu bir açıklamaya yayınlayarak Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’in hangi konunun Genel Ceza Kurulu’nun gündemine alıp almayacağına dair karar verme yetkisi olmadığını ifade etti ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun bu hatalı uygulamadan yola çıkarak basına verdiği beyanatlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini dile getirdi.

Serkan Mesutoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 5 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun başkanlık seçiminin yapılacağı bir olağan genel kurul gerçekleşecektir. Müvekkilim Sn. Tekin Birinci ile birlikte Sn. Hasan Sertoğlu da başkan adaylığı başvurusunda bulunmuştur. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tüzüğü 2015 yılında bir değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliğe göre başkanlık görevi üç dönem ile sınırlandırılmıştır. Sayın Hasan Sertoğlu’nun üç dönem başkanlık görevini icra ettiği tartışmasızdır. Buna rağmen Sayın Hasan Sertoğlu, dördüncü bir dönem başkanlık yapmak amacıyla kısa bir süre önce adaylığını duyurmuştur. Kanaatimizce bu adaylık başvurusu tüzük müsaade etmediği için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından kayıt altına alınmamalıdır veya kayıt altına alınmış ise iptal edilmelidir.Bu maksatla 3 Mayıs 2021 tarihinde Spor Dairesi’ne bağlı olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu’na itirazımızı yapmış bulunmaktayız. Bu başvurumuzu Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın 21. maddesinin 7. bendi tahtında Genel Ceza Kurulu’na verilen yetkiye dayandırmaktayız.Ne yazık ki, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek başvurumuzu Genel Ceza Kurulu’nun gündemine dahi getirmeden dikkate alınmayacağına dair bir bildirimi bugün tarafımıza yapmıştır. Oysa Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’in hangi konunun Genel Ceza Kurulu’nun gündemine alıp almayacağına dair karar verme yetkisi yoktur. Bu yetki Genel Ceza Kurulu’na aittir. Dolayısıyla tarafımıza yaptığı bildirimin hukuksal olarak zemini bulunmamaktadır. Sayın Hasan Sertoğlu bu hatalı uygulamadan yola çıkarak basına verdiği beyanatlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Eğer Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurallarına saygı gösterilmesi gerekiyorsa bunu en başta Sayın Hasan Sertoğlu adaylık başvurusunu geri çekerek yapmalıdır. 2015 yılında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle başkanlık görevinin üç dönemle sınırlanması hakkındaki kuralın kendisini de bağlayacağını ifade eden bizzat kendisiydi.

Müvekkilim Sayın Tekin Birinci, Sayın Hasan Sertoğlu’nun hukuksal olarak son derece tartışmalı olan başkanlık adaylığı ile ilgili yasal olarak verebileceği tüm mücadeleleri verecektir. Kıbrıs Türk futboluna sahip çıkmak önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurallarına sahip çıkmayı gerektirir."

