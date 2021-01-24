Mesut Özil’den 3,5 yıllık imza

Fenerbahçe, Arsenal'dan yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3, 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.

Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.

