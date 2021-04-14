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Mesut Özil sahalara dönmek için gün sayıyor

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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, sahalara dönmek için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun, Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almak istediği öğrenildi.

Mesut Özil sahalara dönmek için gün sayıyor
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Fenerbahçe'de tedavisi sona eren Mesut Özil, MedipolBaşakşehir maçıyla sahalara dönmeyi hedefliyor.
4 Mart'ta oynanan Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan yıldız oyuncu, yaklaşık bir buçuk aydır formasından uzak kaldı.
32 yaşındaki oyuncu, hafta başında takımla birlikte antrenmanların ilk bölümünde yer aldı.
Mesut Özil daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Deneyimli oyuncunun durumu da teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.
Mesut Özil'in, MedipolBaşakşehir maçının kadrosunda yer almayı istediği öğrenildi. Yıldız 10 numara hakkındaki son kararı, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu verecek.
Orta alanda geniş bir rotasyona sahip olan genç çalıştırıcının, Mesut'u riske etmeyebileceği ifade edildi.
Fenerbahçe, MedipolBaşakşehir maçından sonraki haftayı bay geçecek. Mesut Özil'in, 37'inci haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına saklanabileceği gelen haberler arasında.  
 
 
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