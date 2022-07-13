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Mesut Özil Medipol Başakşehir'de

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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, yarın saat 12.00'de resmi sözleşmeye imza atacak

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Mesut Özil Medipol Başakşehir'de
Fenerbahçe ile yolları ayıran Mesut Özil MedipolBaşakşehir ile anlaşmaya vardı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 12.00'de, stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.
 
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