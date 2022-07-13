Mesut Özil Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, yarın saat 12.00'de resmi sözleşmeye imza atacak

Fenerbahçe ile yolları ayıran Mesut Özil MedipolBaşakşehir ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 12.00'de, stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

