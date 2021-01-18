Mesut Özil İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa süre önce Mesut Özil transferi için "Gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadelerini kullanmıştı. O rüya sarı-lacivertliler için gerçek oldu. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.

Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Mesut, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok... İnşallah her şey güzel olacak, hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.



