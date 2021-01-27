Mesut Özil imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil için imza töreni düzenledi

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı imza törenine basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Ali Koç, ''Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı. Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır.'' dedi.

İmza töreninde konuşan yıldız futbolcu ise "Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacak." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BALAYI BİTİYOR, ARTIK GERÇEK İÇ BAŞLIYOR"

Mesut'un kariyeri ile dünyaya mal olmuş biri olduğunu ifade eden Ali Koç, "Son 10 yılda dünyaya damga vuran futbolculardan biri. Takım arkadaşları ve hocası ile bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor artık gerçek iş başlıyor. Futbolun takım oyunu olduğunu bilen bir karakter. Bu bilinçle arkadaşlarına da uyum sağlayacağını biliyorum. Futbolun kendisine kazandırdığı üne ve maddi imkanlara her zaman şükür etti. Bunlara şükür ederken insanlığa yararlı olmak için de kullandı. Ve neticesinde futbolcu ve hayır severliği Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Mesut'un en sevdiğim özelliklerinden biri de çocuklarla olan iletişimi. Bu özelliğinin de yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Fenerbahçe camiasının buraya olan bağlılığını bilmeyenler 'gelemez' dedi. Biz rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Sabırla, inatla, akıllıca, gaza gelmeden, gaza getirmeden adım adım çalıştık, uğraştık ve bugünleri yaşıyoruz. Biz hafta sonu "Mesut Ol" diyerek taraftarlardan destek istedik. Mesut transferi için kampanya başlatmadık, var olan kampanyanın adını 4 günlüğüne değiştirdik. Çağrımıza büyük destek veren taraftarlara teşekkürlerimi sunuyorum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi ile mutlu olan taraftarlarımızın destekleri bizleri her zaman mutlu edecektir" diye konuştu.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN, YOLUN AÇIK OLSUN"

Ali Koç, Fenerbahçe'de zaferlerin büyüklüğünün mücadele ile ölçüldüğünü belirterek, "Hem sahada hem de saha dışında. Mesut bu yolda yürümeye yeni başlıyor takımın bir parçası olarak zaferlerin bir parçası olacaktır. Kendisi Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu ülkemiz için ne demek olduğunu bu arma ve çubuklu forma için savaşan futbolcularımızın taraftarlar tarafından sevilip el üstünde tutulduğunu biliyor. Aramıza hoş geldin yolun açık sansın bol olsun" şeklinde konuştu.

