Mesarya’ya tek gol yetti

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.
Sadık Cemil Stadında oynanan hazırlık maçında Birinci Lig ekibi Değirmenlik, Süper Lig ekibi Mesarya ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı Mesarya, Eren Aktaş’ın golüyle 1 – 0 kazandı.
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