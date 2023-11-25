Mesarya’ya Tacettin’ten hayat öpücüğü

Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Hakan Gök
Mesarya: Ercan, Abdullah (60’Yusuf) Çağlar, Eren (75’Emrecan) Juan Felipe, Lukman, Mert, Okan, Salahi (69’Mustafa Yaşınses) Tacettin, Mehmetali
Alsancak Yeşilova: Dursun Cem, Mejdi, Billy Mehmet, Memduh, Aksel, Burak, (65’Gökhan) Mehmet, Halil (90’Yiğitcan) Cemal, Vakkas, Adja (65’Fatih)
Goller: 87’Tacettin (Mesarya)
Aksa Süper Ligin 10. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Mesarya konuk ettiği son haftalardaki çıkıştaki takımı A. Yeşilova'yı son anlarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Dk.12 Memduh ortaladı, sağ kanatta bulunan Cemal’ın vole şutunda topu kaleci Ercan önledi.
Dk.32 Lukman’ın sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.
Dk.52 Cemal’ın sert şutu direğin yanından dışarı çıktı.,
Dk. 56 Alsancak Yeşilova ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Mesarya oyuncuları topa son dokunuşu yapmayınca defans topu uzaklaştırdı.
Dk. 87 Ani gelişen Mesarya atağında sağ kanatta Tacettin’in yerden vuruşunda top filelere gitti 1-0.
Karşılaşma 1-0 Mesarya galibiyeti ile sonuçlandı.
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