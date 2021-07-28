Mesarya’ya bir Çıdamlı daha

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Mesarya'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sarı kırmızılılar, Hamitköy'den ayrılan deneyimli futbolcu Hüseyin Çıdamlı ile anlaştı. Bonservisi elinde olan başarılı orta saha futbolcusu Hüseyin Çıdamlı, yeni takımı ile antrenmanlara başladı. Hüseyin Çıdamlı böylelikle yıllar sonra kardeşi İbrahim Çıdamlı ile aynı takımda forma giyecek.

