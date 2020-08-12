Mesarya’nın vazgeçilmezi Piro

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Futbolumuzun en önemli kalecilerinden olan ve geçtiğimiz sezon Mesarya’nın K-PET Birinci Lig şampiyonu olmasında büyük payı bulunan Hasan Piro, yeni sezonda da takımın kalesini koruyacak.

Mesarya yönetimi, Hasan Piro’nun kiralık bonservisi için Merit Alsancak Yeşilova ile anlaştıktan sonra Hasan Piro ile de el sıkıştı.

