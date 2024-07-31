Mesarya’nın ilk transferi Mustafa İnanç

Süper Lig ekiplerinden Mesarya’da teknik direktörlüğe Hasan Burgaç getirildikten sonra transfer çalışmaları da başladı.
Mesarya, Göçmenköy’den başarılı hücum futbolcusu Mustafa İnanç’ı kadrosuna kattı. Mustafa İnanç, yeni sezonda sarı kırmızı formayı terletecek.
İnanç geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Larnaka Gençler Birliği forması giymiş ve takımının play out oynamadan ligde kalmasına büyük katkı koymuştu
Transferle ilgili Mustafa İnanç, Mesarya’ya karşı oynadığı ve gol attığı fotoğrafı paylaşarak duyurdu.
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