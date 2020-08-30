Mesarya’dan süper start

Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesaryaspor, yeni sezon hazırlıkları için sahaya inecek.
Teknik direktör Nazım Aktunç’un verdiği program dahilindesalonda başlayan çalışmaların ardından bugün Paşaköy100. Yıl Stadında çalışmalara başlayacak olan sarı kırmızılıların antrenmanına,yeni transferlerde katılacak
Mesarya teknik direktör Nazım Aktunç ve yardımcıları eşliğinde Süper Ligde kalıcı bir takım olmaya çalışacak.
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