Mesarya’dan genç yıldız transferi

Süper Lig ekibi Mesarya, bölge takımlarından olan BTM İkinci Lig ekibi Kırıkkale’nin genç yıldızı Görkem Karşılı’yı renklerine bağladı.

Görkem Karşılı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu. Görkem, bu sezon 2. devrede sergilediği performansla Kırıkkale’nin gruptan çıkmasına katkı koymuştu.

