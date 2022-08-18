Mesarya’dan Gabira’ya Brezilya usulü kutlama

AKSA Süper lig temsilcisi Mesarya’da önceki gün yapılan idman sonrasında takımın yıldız ismi Mustafa Yaşınses’in(Gabira) doğum günü kutlandı.
Futbol takımlarında klasikleşen Brezilya doğum günü kutlamaları Mesarya idmanının sonrasında da güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Geçtiğimiz sezonun ortasında geçirdiği ağır sakatlık sonrasında ameliyat olarak sezonu kapatan Mustafa Yaşinses yeni sezon hazırlıklarında hırslı çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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