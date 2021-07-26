Mesarya’da Topaloğlu tek aday

Mesarya Spor Kulübünün gerçekleştireceği olağan genel kurul öncesinde şu ana kadar sadece Halil Topaloğlu başkan adayı olarak müracaat etti

Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya Spor Kulübü olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Şu ana kadar Halil Topaloğlu’nun tek başkan adayı olarak müracaat ettiği Mesarya Spor Kulübü olağan genel kurultoplantısının14 Ağustos 2021 Cumartesi saat 16:00’daPaşaköy’deki kulüp lokalinde gerçekleştirilecek. Şu andaki yönetimde eş başkan olan Ömür Devecioğlu’nun görev almayacağı yönetim kurulunun büyük çoğunluğu aynı kalacak. Eş başkanlık sistemi ise tek başkan olacak şekilde değişecek.

Mesarya Spor Kulübü olağan genel kurultoplantısının gündemi şöyle olacak:

1-Açılış ve yoklama 2- Divan başkanı ve sekreterlerinin belirlenmesi 3-Faaliyet raporunun açıklanması. 4-Mali raporun açıklanması ve aklanması. 5-Başkan ve yönetim seçilmesi 6-Dilek ve temenniler.”

