Mesarya’da, Mesarya turladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Mesarya, Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi’ni, 100. Yıl Stadında konuk etti. Hakan Ünal’ın yönettiği maçı Mesarya 3 – 1 kazanıp turu geçti. İlk devresi 2 – 0 biten maçta Mesarya’nın gollerini Orhan Kalaycı, Joseph ve Eren Aktaş attı. Yeni Boğaziçi’nin tek golünü Serhat kaydetti.

