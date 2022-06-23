Mesarya’da çifte imza

Süper Lig ekiplerinden Mesarya, serbest transfer hakkı bulunan Mehmet Özeralp ve Çağrı Kıral'a resmi imzayı attırdı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü, kaleci Mehmet Özeralp’i renklerine bağladı.

Hasan Piro’nun ayrılığının ardından elini çabuk tutan sarı kırmızılı ekip, Özeralp ile anlaşma sağladı. Bir süre önce uzun yıllardır formasını giydiği Lefke Türk Spor Kulübü’nden serbest transfer hakkını kullanarak ayrılma kararı alan deneyimli kalecinin Mesarya’ya transferi dün atılan imzayla resmiyet kazandı.

Mesarya Spor Kulübü yeni transferi Mehmet Özeralp ve daha önce anlaşmaya vardığı Çağrı Kıral için kulüp lokalinde imza töreni düzenleyerek Mesarya formasını giydirdi.

