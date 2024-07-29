Mesarya’da Burgaç dönemi

AKSA Süper Lig temsilcisi Mesarya’da uzun süreden beri süren sessizlik yeni teknik adamın belirlenmesi ile son buldu.

Sarı-kırmızılılar Teknik Direktör Hasan Burgaç ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Play-Out maçlarında ligde kalmayı başaran sarı kırmızılılar İsmail Soydan ile yolların ayrılmasından sonra Burgaç transferi ile sessizliğini bozarken önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarının da hızlanacağı ve takımın bu hafta çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Hasan Burgaç geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Ozanköy’ü çalıştırmıştı.



