Mesarya’da başkan depremi

Aksa Süper Lig’in yeni ekiplerinden sayılan, geçtiğimiz sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele ederek başarılı bir sezon geçiren Mesarya Spor Kulübü’nde başkan Halil Topaloğlu başkanlık görevinden istifa ettiğini bir kamuoyu duyurusuyla açıkladı.

Topaloğlu, iş yoğunluğu nedeniyle takıma fazla zaman ayıramadığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Halil Topaloğlu’nun yaptığı duyuru şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU:

Kurucu Üyesi olduğum, kuruluşundan bu yana gerek Başkan olarak, gerekse yönetiminde aktif şekilde görev aldığım Mesarya Spor Kulübü’nde 2018 yılından beri Başkanlık görevini yürütmekteyim.

Takımımız 2016 yılında kurulan çok yeni bir takım olmasına rağmen, kısa sürede önemli yol kat etmiş, BTM I. Lig Şampiyonluğu ve I. Lig Şampiyonluğu sonrasında Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştır. Bu bizler için tarifi mümkün olmayan bir mutluluk ve gurur vesilesi olmuştur.

Ancak, pandemi süresince ve sonrasında, ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullar hepinizin malumudur. Gelinen aşamada, artan iş yoğunluğum dolayısıyla, Kulübümüze Başkan olarak gereken zaman ve katkıyı veremeyeceğimi değerlendirerek, bu görevi hakkıyla yerine getirebilecek birisinin devralmasının daha doğru olacağı kanaatine varmış bulunuyorum.

Bu kararı bir süre önce almış olmama rağmen, gerek süreci başlatılmış transferlerin sonuçlandırılması gerekse teknik heyet ve mevcut oyuncularla yapılacak anlaşmaların tamamlanması adına görevime devam etmekteydim. Bu karar ertesinde de Kulübümüze her türlü desteği vermeye hazır olduğumu, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her koşulda takımımızın yanında olacağımı bu vesileyle vurgulamak istiyorum.

Son olarak, bu süre zarfında birlikte çalışma imkanı bulduğum; karşılaşılan tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen büyük bir emek ve özveriyle çalışmaya devam eden sporcularımıza ve teknik heyetlere, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her koşulda yanımızda olan taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

İstifa kararım neticesinde gerçekleşecek olan Genel Kurul’da aday olacak arkadaşlarıma başarılar dilerken, yeni yönetimin Kulübümüz için hayırlı olmasını dilerim.

Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlere geleceğinden ve nice başarılara imza atacağından şüphem yoktur.

Varsa eğer hakkım, benden taraf helal olsun...

İyi ki Mesarya

Halil Topaloğlu