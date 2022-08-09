Mesarya yönetimi görev dağılımı yaptı

Süper lig temsilcisi Mesarya’da Kaan Ertuğ’un başkanlığa gelişinden sonra yapılan toplantı ile birlikte görev dağılımı da yapıldı. Ertuğ başkanlığındaki Mesarya kulübünün yönetiminde dağılım şu şekilde oldu;
Başkan: Kaan Ertuğ
Genel Koordinatör: Mehmetali Topaloğlu
Genel Sekreter: Çağrı Bayrak
Sporcu Sorumluları: Sait Uzun ve Ergin Elsiz.
Sosyal İşler Sorumlusu: Hasan Erdoğdu
Altyapı sorumluları: Ercan Şengül, Cuma Kıvılcım ve Okan Akarsu.
Federasyon Sorumluları: Cemal Direkci, Arif Özkıraç ve Cem Ulgar.
Lokal ve Tesis Sorumlusu: Cemal İnönülü, Ümit Çağlıyan ve Erdal Özata.
Basın Sorumlusu: Hasan Erdoğdu
Organizatör: Recep Güt
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