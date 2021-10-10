Mesarya, Yenicami’yi de Gabira etti

Mesarya, Yenicami’yi de mağlup ederek K.Kaymaklı’dan sonra ikinci başkent takımını da mağlup etti. 100 Yıl Stadında Süper Ligdeki ilk galibiyetini alan Mesarya’ya mağlup olan Yenicami, nagalip kaldı

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları

Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses (Dk.77 Salahi), Okan (58.Dk Hüseyin Çıdamlı), Kadir (Dk.65 Oğuzhan), Sinan, Joseph, Hüseyin Kayalılar (58.Dk Abdullah), Yusuf Altıner

Yenicami: Ercan,Serhan, Yakup (73.Mehmet Çavuş), Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren, Yasin (Dk.77 Ali Bayır), Selim (58.Dk Mete), Moses

Kırmızı kart: Hasan Ulukök (Yenicami)

Goller: 22.Dk Mustafa Yaşınses (Mesarya)



AKSA Süper Ligin 4.haftasında Mesarya, Yenicami’yi de mağlup ederek K.Kaymaklı’dan sonra ikinci başkent takımını da mağlup etmeyi başardı. 100 Yıl Stadında Süper Ligdeki ilk galibiyetini alan Mesarya, üst üste üçüncü 3 puanını alıp 9 puana ulaştı.Yenicami ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Mesarya, Yenicami’yiMustafa Yaşınses’in golüyle mağlup ederken, Yenicami’deHasan Ulukök kırmızı kart gördü.



