Mesarya, Yenicami’yi de Gabira etti

Stadyum: Paşaköy 100. Yıl stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları
Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses (Dk.77 Salahi), Okan (58.Dk Hüseyin Çıdamlı), Kadir (Dk.65 Oğuzhan), Sinan, Joseph, Hüseyin Kayalılar (58.Dk Abdullah), Yusuf Altıner
Yenicami: Ercan,Serhan, Yakup (73.Mehmet Çavuş), Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren, Yasin (Dk.77 Ali Bayır), Selim (58.Dk Mete), Moses
Kırmızı kart: Hasan Ulukök (Yenicami)
Goller: 22.Dk Mustafa Yaşınses (Mesarya)
AKSA Süper Ligin 4.haftasında Mesarya, Yenicami’yi de mağlup ederek K.Kaymaklı’dan sonra ikinci başkent takımını da mağlup etmeyi başardı. 100 Yıl Stadında Süper Ligdeki ilk galibiyetini alan Mesarya, üst üste üçüncü 3 puanını alıp 9 puana ulaştı.Yenicami ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Mesarya, Yenicami’yiMustafa Yaşınses’in golüyle mağlup ederken, Yenicami’deHasan Ulukök kırmızı kart gördü.
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