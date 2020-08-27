Mesarya yabancısını belirledi

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig'de mücadele edecek olan Mesarya, yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdürürken ardı ardına transferler gerçekleştiriyor.

Mesarya yerli futbolcu transferlerine yaptığı Göçmenköy'den bu kez yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Mesarya geçtiğimiz sezon ikinci devrede takımsız kaldığı için forma giyemeyen Joseph Obidiaso ile anlaştı. Joseph golcü kimliğiyle biliniyor.