Mesarya, uzatmada puanı kurtardı

Son haftalarda aldığı puanlarla üst sıralarda yer edinen Mesarya konuk olduğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü karşısında 1-0 geriye düşerken, uzatma dakikalarında bulduğu golle puanı kurtardı

Stad: Lekoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mustafa Torun, Serdar Gürpınar, Mehmet Sezener

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, Aşkın, Turgut, Abbas(Raif), Mahmut(Orhan), Rifat, Sezgin(Hasan), Behiç, Erin, Mashumba, Ümitcan,

Mesarya: Mehmet, Çağrı(Abdullah), Sinan, Yusuf, Orhan, Eren(Mustafa Ayker), Salahi(Hüseyin), Okan, Ahmet, İbrahim, Debouto

Goller: 63’Abbas Osum (G.Gücü), 90+1’Yusuf Altıner (Mesarya)

Aksa Süper Ligin 13. Haftasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Mesarya mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

4’: Mesarya atağında İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunda top dışarıya gitti.

10’: Mesarya atağında Ahmet Kara güzel çalımlarla ceza sahası içerisine girdi, pasını Salahi’ye verdi. Salahi, Debouto’ya pasını çıkardı, Debouto’nun vuruşunu kaleci Kemal kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Orhan’ın kafa vuruşu direkten döndü.

Dk.14 G.Gücü atağında Ümitcan’ın pasında Mahmut’un vuruşu kaleci Mehmet’te kaldı.

Dk. 37 Ani gelişen G.Gücü atağında Ümitcan’ın pasında Mashumba’nın vuruşunu savunmada Sinan önledi.

Dk.42 Sağ çizgide gelişen Mesarya atağında Salahi-Rifat mücadelesinde Salahi yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında Salahi’nin sol ayak bileği kırılırken, genç futbolcu Ambulans’la hastaneye kaldırıldı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

Dk.63 Gençlik Gücü’nden Ümitcan’ın kullandığı köşe vuruşunda Abbas’ın kafa vuruşunda top filelere gitti (1-0).

Dk. 65 Sağdan gelişen G.Gücü atağında yapılan ortada Mashumba yerde kalırken, GG bu pozisyonda penaltı bekledi ancak karar devam oldu.

Dk. 79 Mesarya atağında Hüseyin Çıdamlı bomboş pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Dk.83 Ceza sahası içerisinde topla buluşan Debouto’nun vuruşunu kaleci Kemal kornere çeldi.

Dk. 90+1 Mesarya golü buldu. Bu dakikada Okan’ın ortasında Ahmet Kara’nın tek topunda Yusuf’un sert vuruşu ağlara gitti (1-1).