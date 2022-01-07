Mesarya transferde de hızlı

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Süper Lig'in Girne ekibi Türk Ocağı'nın tecrübeli futbolcuları Bilal Ceylan , Ertaç Taşkıran ve Remzi'nin yeni takımları belli oldu.

İlk devre sonunda Türk Ocağı yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Ertaç Taşkıran, Bilal Ceylan ve Remzi bir süredir görüştükleri AKSA Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya ile anlaşmaya vardılar.



