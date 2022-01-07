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Mesarya transferde de hızlı

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Mesarya transferde de hızlı
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Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Lig'in Girne ekibi Türk Ocağı'nın tecrübeli futbolcuları Bilal Ceylan , Ertaç Taşkıran ve Remzi'nin yeni takımları belli oldu.
İlk devre sonunda Türk Ocağı yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Ertaç Taşkıran, Bilal Ceylan ve Remzi bir süredir görüştükleri AKSA Süper Lig'in yeni ekibi Mesarya ile anlaşmaya vardılar.

 
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