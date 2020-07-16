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Mesarya süper şampiyon

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Süper Lig’e çıkmayı haftalar önce garantileyen Mesarya takımı konuk olduğu Dörtyol’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Mesarya süper şampiyon
16 Temmuz 2020 Perşembe 21:42

Stad: Dörtyol Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşiçi, Cenk Aras Özfutu

Dörtyol: Süleyman, Ali Özay, Ömer, Olcay, Mustafa Ali,  Selkan(Sergen), Melih(Ahmet ), Osman, Ayberk, Hakan, Berkant

Mesarya: Hasan Piro, Mustafa, Orhan,Yusuf,Çağdaş, Ferhat, Cemal,Okan, Arda, İbrahim, Halil Turan.

Goller: Dk. 68 Okan, Dk. 81 İbrahim Çıdamlı(Mesarya)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Yusuf(Mesarya)

K-Pet 1. Lig’de haftalar önce Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Mesarya ligin bitimine 1 hafta kala konuk olduğu Dörtyol’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu da ilan etti.

Dörtyol Stadı’nda oynanan karşılaşmada her iki takım maça kontrollü başladı ve ilk devre karşılıklı ataklarla ancak pozisyonsuz tamamlandı.

İkinci devre konuk Mesarya gol için daha atak oynarken aradığı golü Okan’la buldu.

Dk. 68 Organize gelişen Mesarya atağında Dörtyol ceza yayı üzerinde topla buluşan Okan sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra beraberlik için yüklenen ev sahibi Dörtyol oldu.

Dk. 75 Mesarya ceza sahası içinde topla buluşan Berkant önünü boşaltarak şutunu attı. Ancak Mesarya defansında Yusuf topun önüne atladığı sırada topu eliyle kesti. Hakem tereddütsüz penaltıyı verirken, Yusuf’ta ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Ayberk’in vuruşunda kaleci Hasan sağ köşeye giden topu uzanarak eliyle çelerek gole izin vermedi.

Dk. 81 Mesarya’nın sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topu başına geçen İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunda kaleci  Süleyman hatalı olunca top ağlara gitti. 2-0

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Mesarya maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Maç sonunda Mesaryalı futbolcular ile taraftarla şampiyonluk sevincini birlikte yaşadı.

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