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Mesarya start verdi

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Mesarya start verdi
Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesaryaspor, yeni sezon hazırlıkları için sahaya indi.
Teknik direktör Nazım Aktunç’un verdiği program dahilinde salonda başlayan çalışmaların ardından, gerekli testleri yapan sarı kırmızılılar, bugün Paşaköy 100. Yıl Stadında çalışmalara başladılar.
Sarı kırmızılıların antrenmanına, yeni transferler de katılan Mesarya teknik direktör Nazım Aktunç ve yardımcıları eşliğinde Süper Ligde kalıcı bir takım olmaya çalışacak.
 
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