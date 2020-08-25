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Mesarya şampiyonluk gururunu paylaştı

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Mesarya şampiyonluk gururunu paylaştı
K-PET Birinci Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl gibi kısa sürede K-PET Süper Lige yükselen Mesarya şampiyonluğun mutluluğunu ve gururunu camiasıyla kutladı. Tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig'de mücadele edecek sarı kırmızılılar, Turunçlu'da bulunan Doğuş Mesarya Restorantta düzenlenen geceye siyasiler de büyük ilgi gösterdiler. Mesarya'nın serin gecesine Seda Ay ve piyanist Okan da müzikleri ile renk kattılar. Eş başkanlar Ömür Devecioğlu ve Halil Topaloğlu'nun konuklarla yakından ilgilendikleri gecede kulübe oldukça iyi miktarda bağış da yapıldı.
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