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Mesarya, Remzi’yle 3 puanı aldı

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Konuk ettiği Binatlı’yı tek golle mağlup eden Mesarya 3 puanın sahibi oldu

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Mesarya, Remzi’yle 3 puanı aldı

YER: Paşaköy 100.Yıl Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Murat İzci, Hakan Gök

MESARYA: Hasan, Abdullah(DK 46 Okan), Orhan, Bilal, Yusuf, Hüseyin(DK 56 Mustafa Ayker), Oğuzhan, İbrahim( DK 83 Cem), Candy, Ertaç( DK 82 Salahi), Remzi.

BİNATLI: Yunus, Abdullah, Ayhan, Fikri, Alaattin, Mehmet Ali( DK 73 Darbaz), Mehmet Neşe( DK 73 Nazım), Erdem(DK 73 Nevzat), Mehmet Bahaddin( DK 90+3 Arda), Mustafa, Kone.

GOL: DK 65 Remzi(Mesarya)

AKSA Süper ligin 22. hafta karşılaşmasında Mesarya konuk ettiği Binatlı’yı Remzi’nin golü ile mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mesarya aldığı bu galibiyetle puanını 34 yaparken, Binatlı 10 puanda kaldı.

7.DK: Mesarya kontra atağında Remzi’nin ceza alanına girer girmez vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

16.DK: Candy ile gelişen bir başka ev sahibi takım atağında bu oyuncunun ceza alanı içerisinde vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

21.DK: Etkili gelişen konuk takım Binatlı atağında Mustafa Süzgen’in güzel ortasında topun gelişine Mehmet Neşe’nin yaptığı vuruşta top direği yalayarak auta çıktı.

29.DK: Mesarya kontra atağında Candy’nin ceza alanı dışından yaptığı etkili vuruşta top az farkla auta gitti.

45.DK: Bir başka ev sahibi takım atağında uzak mesafeden İbrahim Çıdamlı’nın etkili vuruşunu önce kaleci Yunus, sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

53.DK: Binatlı kontra atağında ceza alanına giren Mustafa Süzgen’in vuruşunu kaleci Hasan Piro kontrol etti.

65.DK: Mesarya kontra atağında topu önünde bulan Remzi ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.1-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

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