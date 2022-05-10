Mesarya Piro’yla kaleye duvar ördü

Tarihinde ilk kez Aksa Süper Lig’de mücadele eden Mesarya Spor Kulübü, ilk sezonunda önemli bir başarıya ima attı. İlk sezonunda 49 puan toplayarak ligi yedinci bitiren Mesarya takımı kalesinde sadece 25 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Bu başarıda ise en büyük pay sahibi ise ligin istikrar abidesi kalecisi Hasan Piro oldu.

Ligimizin tecrübeli kalecisi Hasan Piro, 30 haftalık lig maratonunda tüm maçlarda görev yaparak ilk 11’de sahaya çıktı. İlk yarıda tüm maçlarda dakika kaçırmayan Piro, ikinci yarıda iki maçta yerini bir diğer kaleci Süleyman Langer’e bıraktı.

Hasan Piro toplamda 2663 dakika sahada kalarak Mesarya’nın kalesini korurken, bu devrede sadece 37 dakika görev yapmadı.

Hasan Piro, 30 haftalık lig maratonunda 10 maçta kalesini gole kapattı. Mesarya Spor Kulübü bu maçlarda kalesinde 25 gol görürken, Hasan Piro ve takım maç başına 0,8’lik kalesinde gol görme ortalamasıyla sezonu en iyiler arasında tamamladı.

