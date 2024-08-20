Mesarya'nın yeni teknik patronu Perçinci

Sezona teknik direktör İsmail Soydan'la başlayan ancak 2 hafta sonra istifa etmesi sonrasında göreve gelen Hasan Burgaç ve ekibi de Mesarya’da görevden ayrılması sonrası Emre Perçinçi ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig ekibi Mesarya'da lige başlamadan ikinci defa teknik direktör istifası yaşanması sonrasında yeni teknik direktör dün belirlendi.

Mesarya'da yaklaşık 1 ay önce İsmail Soydan'ın görevden ayrılmasından sonra göreve getirilen Teknik Direktör Hasan Burgaç ve ekibinin görevden ayrılması sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda tecrübeli teknik adam Emre Perçinci ile anlaşmaya varıldı. Perçinci dün takımla ilk antrenmanına da çıktı.

