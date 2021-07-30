Mesarya Kulübü ve belediye, stad için devrede

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Mesarya Spor Kulübü, Paşaköy Belediyesi'nin de katkıları ile 100. Yıl Stadındaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor. Kulübün imkanlarını da seferber eden Mesarya Spor Kulübü yönetimi şu açıklamayı yaptı:

Paşaköy 100.Yıl Stadındaki bakım, onarım ve tadilat çalışmaları kulübümüzün kendi imkanları ve Paşaköy Belediyesi'nin katkılarıyla devam etmektedir. Çevre düzenlemesi, sahayı çevreleyen duvarların sıvanması ve boyası, soyunma ve hakem odalarının tadilatı ve büyütülmesi ile ilgili çalışmalarımız süratle devam etmektedir.

Uzun süredir bölgede ciddi bir su sorunu olmasına rağmen kendi imkanlarımız ile her gün tankerlerle su taşıyarak sahamızın çim zemininin bakımına devam ediyoruz. Kısacası her şeyi devletten beklemiyoruz.