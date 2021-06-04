Mesarya, Kayalılar'ı transfer etti

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Mesarya'da transferler devam ediyor.

Mesarya, Dumlupınar'dan deneyimli futbolcu Hüseyin Kayalılar'ı transfer etti.

Hüseyin Kayalılar bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda başkan Halil Topaloğlu eşliğjnde attığı resmi imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.