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Mesarya, Kayalılar'ı transfer etti

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Mesarya, Kayalılar'ı transfer etti
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Mesarya'da transferler devam ediyor.
Mesarya, Dumlupınar'dan deneyimli futbolcu Hüseyin Kayalılar'ı transfer etti.
Hüseyin Kayalılar bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda başkan Halil Topaloğlu eşliğjnde attığı resmi imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.
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