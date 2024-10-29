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Mesarya, Kartal’ı da eli boş gönderdi

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Mesarya, Yenicami karşısında da galip gelerek iyi gidişini sürdürürken, sıralamada 3. sıraya yükseldi. 4. yenilgisini alan Yenicami ise 4 puanda 12. sırada kaldı

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Mesarya, Kartal’ı da eli boş gönderdi
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Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Ahmet Genç
Mesarya: Ercan, Oğuzhan, Ömer(Eren), Nwaorisa,Muhammet, Çağlar(Mustafa(Boran), Okan, Obia, İbrhaim Güler, Emre Nazik, Oğulcan
Yenicami: İdris, Yasin, İrfan(Ali), , Fikret(Hascan), Dangmo, Mahmut Amasyalı(Barış(Tahsin), Sylla, Geremy, Görkem, Hüseyin Arifoğlu, Asrın(Karan).
Goller: 14.Dk (P) Muhammet, 20.Dk Nwaorisa (Mesarya)- 89.Dk Dangmo (Yenicami)
K.Kart:  Dk 90 Miracle Nworisa (Mesarya)
 
 
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta maçında Mesarya, Yenicami’yi konuk etti.
Mesarya– Yenicami  maçı Paşaköy Hasan Onalt Stadında oynanırken, maçı Utku Hamamcıoğlu yönetti.
Mesarya, Yenicami karşısında maça hızlı başlarken, Muhammet Nazik’in penaltı ve Miracle Nworisa’nın golleriyle ilk devreyi 2 – 0 öne tamamladı.
 İkinci devrede tempoyu düşüren Mesarya karşısında Yenicami gol bulmakta zorlandı. 89. dakikada Dangmo’nun kafa golü skoru 2 – 1 yaparken, son anlarda Miracle Nworisa’nın kırmızı kat görmesiyle 10 kişi kalan Mesarya skoru koruyup, maçı 2 – 1 kazanmayı başardı.
 
Foto: Mesarya
 
 
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Doğan Türk Birliği 6 5 1 0 12 3 9 16
2. Cihangir GSK 6 5 0 1 13 9 4 15
3. Mesarya SK 6 4 1 1 13 7 6 13
4. Lefke TSK 6 4 1 1 12 8 4 13
5. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 6 4 0 2 12 6 6 12
6. Mağusa Türk Gücü 6 3 2 1 15 6 9 11
7. Çetinkaya TSK 6 3 1 2 14 8 6 10
8. Miracle Değirmenlik SK 6 3 0 3 7 7 0 9
9. Alsancak Yeşilova SK 6 2 1 3 7 8 -1 7
10. DND L. Gençler Birliği SK 6 2 1 3 6 8 -2 7
11. Esentepe KKSK 6 2 1 3 4 8 -4 7
12. Yenicami AK 6 1 1 4 5 11 -6 4
13. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 6 1 1 4 10 22 -12 4
14. Göçmenköy İYSK 6 0 3 3 6 10 -4 3
15. Gönyeli SK 6 1 0 5 7 14 -7 3
16. Karşıyaka SK 6 1 0 5 5 13 -8 3
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